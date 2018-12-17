17 Aralık 2018, 10:36
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Kreşte Yangın Tatbikatı

Kreşte Yangın Tatbikatı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Şehit Musa Özalkan kreşinde, çocukların olağanüstü durumlarda yapılması gerekenler noktasında eğitilmesi adına Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Erdemli Belediyesi iş birliğinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Şehit Musa Özalkan kreşinde, çocukların olağanüstü durumlarda yapılması gerekenler noktasında eğitilmesi adına Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Erdemli Belediyesi iş birliğinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Gerçekleştirilen tatbikatta, çocuklara yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Erdemli Belediyesi'nin Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine hizmete sunduğu kreş, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra olağanüstü durumlarda hayatta kalabilmek için yapılacakları da öğrencilerine aktarmaya devam ediyor.

Yürütülen her hizmeti yerinde inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Yeni nesiller bizlere emanettir, onların sağlıklı birer birey olarak ülkeye kazandırılması için gereken her desteği vermeye hazırız. Yürüttüğümüz birçok faaliyet, çocuklarımızın hayata hazır bir şekilde, sağlam adımlarla ilerlemesi için geliştirilmiştir. Hayatları boyunca, arkalarında olacağız" dedi. - MERSİN Erdemli Belediyesi,Erdemli
Kaynak: İHA