Kreşte Yangın Tatbikatı

Mersin
'in Erdemli
ilçesinde bulunan Şehit Musa Özalkan kreşinde, çocukların olağanüstü durumlarda yapılması gerekenler noktasında eğitilmesi adına Mersin Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı ile Erdemli Belediyesi
iş birliğinde yangın tatbikatı düzenlendi.
Gerçekleştirilen tatbikatta, çocuklara yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Erdemli Belediyesi'nin Şehit Piyade
Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine hizmete sunduğu kreş, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra olağanüstü durumlarda hayatta kalabilmek için yapılacakları da öğrencilerine aktarmaya devam ediyor.
Yürütülen her hizmeti yerinde inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, "Yeni nesiller bizlere emanettir, onların sağlıklı birer birey olarak ülkeye kazandırılması için gereken her desteği vermeye hazırız. Yürüttüğümüz birçok faaliyet, çocuklarımızın hayata hazır bir şekilde, sağlam adımlarla ilerlemesi için geliştirilmiştir. Hayatları boyunca, arkalarında olacağız" dedi. - MERSİN
Erdemli Belediyesi,Erdemli
Kaynak: İHA