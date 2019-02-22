Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti

İstanbul Bağcılar'da bir kreşte öğretmen çocukları sınıfta bir süre yalnız bıraktı. İşte o ihmal kreşte 2 yaşındaki Rüzgar'ın yüzünden yaralanmasına neden oldu. Aile hem öğretmenden hem de kreş yönetiminden şikayetçi oldu.

"OĞLUNUZ YÜZÜNDEN YARALANDI"

Anne Derya Yazar, oğlunu kreşe bıraktıktan 1 saat sonra kreş yetkilileri tarafından gelen telefonla şoke oldu. Yetkililer, "Oğlunuz yüzünden yaralandı, gelmeniz lazım" demesi üzerine anne Yazar koşarak kreşe geldi. Oğlunu yaralı halde gören Derya Yazar, "Dünyam başıma yıkıldı, şok oldum" diyerek tepkisini dile getirdi. İddiaya göre Rüzgar, boyama dersinde sınıftaki diğer çocuklarla oyun oynarken bu hale geldi. Ancak yaşanan olayda ailenin üzerinde durduğu önemli bir durum var; o da ihmal! Aile, öğretmenin çocukları nasıl yalnız bırakabildiğine anlam veremiyor. Aile hem öğretmenden hem de kreş yönetiminden şikayetçi oldu.