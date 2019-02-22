22 Şubat 2019, 22:14
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Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti

İstanbul Bağcılar'da Selami-Derya Yazar çifti, 2 yaşındaki çocukları Rüzgar'ı bir kreşe yazdırdı. Küçük çocuk kreşteki 3. gününde hastanelik oldu. Aile kreşten şikayetçi oldu.

İstanbul Bağcılar'da bir kreşte öğretmen çocukları sınıfta bir süre yalnız bıraktı. İşte o ihmal kreşte 2 yaşındaki Rüzgar'ın yüzünden yaralanmasına neden oldu. Aile hem öğretmenden hem de kreş yönetiminden şikayetçi oldu.

"OĞLUNUZ YÜZÜNDEN YARALANDI"

Anne Derya Yazar, oğlunu kreşe bıraktıktan 1 saat sonra kreş yetkilileri tarafından gelen telefonla şoke oldu. Yetkililer, "Oğlunuz yüzünden yaralandı, gelmeniz lazım" demesi üzerine anne Yazar koşarak kreşe geldi. Oğlunu yaralı halde gören Derya Yazar, "Dünyam başıma yıkıldı, şok oldum" diyerek tepkisini dile getirdi. İddiaya göre Rüzgar, boyama dersinde sınıftaki diğer çocuklarla oyun oynarken bu hale geldi. Ancak yaşanan olayda ailenin üzerinde durduğu önemli bir durum var; o da ihmal! Aile, öğretmenin çocukları nasıl yalnız bırakabildiğine anlam veremiyor. Aile hem öğretmenden hem de kreş yönetiminden şikayetçi oldu.

İstanbul, Bağcılar, Magazin


YORUMLAR (5)
.: Minicik yaşta kreşte.anneler 6 yaşa kadar kendi bakmalı.ilkokul yaşıda tekrar 7 olmalı.normali bu.
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BİNGÜL TEYZE: Denetim yok ülkenin en büyük kaybı bu çocuğunu sen korudun korudun kimse senin çocuğunu korumaz ağlarsa ana ağlar gerisi yalan ağlar
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KUZEYİN UŞAĞI: ah güzel yavrum kıyamam. geçmiş olsun. yavrucak ne acı çekmiştir. . .
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TUNÇ06: ANNE ÇOCUGUNA KENDİ BAKSIN..ÜÇ KURUŞUN PEŞİNE DÜŞERSEN SONU BU ...
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MEMET TURAN: Yine bir vaka bu çocuklardan ne istiyorsunuz Allah aşkına rahat bırakın bu afacanları
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