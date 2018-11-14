Kripto Askerlerden 14'ü Yakalandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu 'kripto' askerlere yönelik operasyon çerçevesinde 21'i muvazzaf 22 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütünün TSK
Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen operasyonda, büfe-ankesörlü-sabit telefonlardan ardışık (peşi sıra) arama yapıldığı belirlendi. 21'i muvazzaf 22 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Firari 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ÇANAKKALE
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:19