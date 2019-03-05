Kripto Madencileri Çin'de Olası Elektrik Fazlasından Yararlanmak İçin Harekete Geçti

– Çin
'deki hidroelektrik santrallerinden elde edilecek enerji fazlası öngörüsüyle, Çin merkezli kripto para madencilik şirketlerinin madencilik çiftliklerine yönelik yatırımları artışa geçti.
Kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkili olan düşüş eğiliminden Bitcoin madenciliği sektörü de etkilenmiş ve söz konusu madencilik ekipmanlarındaki talepte gözle görülür bir düşüş olmuştu. Çin'in Sichuan ve Yunnan bölgelerindeki hidroelektrik santrallerinden bu yıl elde edilmesi beklenen elektrik fazlası, söz konusu ayı piyasasında madencilik şirketlerinin kar etmeleri için tek yol olarak görülürken, Sichuan merkezli Hashage CEO
Xun Zheng söz konusu santrallerdeki elektrik masraflarının Mart ayı sonuna kadar kesinleşmeyeceğini belirtti. Buna rağmen Zheng şimdiden çoğu madencinin ve madencilik şirketinin sezon başlamadan önce ekipmanlarını kurmak için santrallerle anlaşma yapmaya ve kaynak aramaya başladığını söyledi ve "Burada kesinlikle bir ilgi mevcut" dedi. - İstanbul
Madencilik, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Kaynak: DHA