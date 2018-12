Kripto Para 2018 Grafiği, Coinbase 2018 Grafiği, 100 Dolar Oldu 20 Dolar!

10 Aralık 2018 Pazartesi 03:38



CoinBase Kripto Para Grafiği Bu Yılki Kaybın Nasıl Gerçekleştiğini GösteriyorCoinbase'in Kripto Paranın 2018'deki Korkunç Düşüşünü Gösteren Grafiği. Kripto Para 2018 Grafiği, CoinBase 2018 Grafiği Dramatik Düşüşün Göstergesi…Bitcoin'i 2009 ile 2011 arasında satın alanlar umarım satmışsınızdır. Ancak 2017'de satın alanlar için durum tahmin edilenden de kötü. Maalesef… Coinbase Cryptocurreny – kripto satın alabileceğiniz büyük ünlü yerlerden birisi ve Bitcoin'in bu yıl yatırımcısına ciddi kaybettirdiğini gösteren bir grafik yayımladı.Bilinmeyen bir sebeple şirketler hala Bitcoin hızla düşüyor.I love that @coinbase still have this page on their website. ?? pic.twitter.com/yTDz3qnBvQ— Jackson Palmer (@ummjackson) 7 Aralık 20182017'de zirve seviyelerine gören Bitcoin, şu anda o günlerini mumla arıyor. 20 bin dolar seviyelerinden 2018 sonunda 3.400 dolarlara kadar indi. Bu konuda oldukça iyimser olanlar da var, 2015 ve 2016'de benzer şekilde düşüşler yaşasa da zirve seviyelerine çıkması 2 ay gibi kısa bir sürede yeniden yükselmişti.Yine de Coinbase'in Kripto Paranın 2018'deki Korkunç Düşüşünü Gösteren Grafiği, bu dramanın en önemli göstergesi…