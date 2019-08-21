Kripto para ve kart ödemeleri tek cihazda birleşti

Kripto paralar için POS cihazları üreten Pundi X, satış noktası ödeme yöntemi XPOS'u yakında Panama'da ve çevre ülkelerde hizmete alacağını duyurdu. Blok zincir geliştirme firması Chainzilla ise girişime yerel dağıtıcı olarak katıldı.

Chainzilla CEO'su Charles Gonzales, süreçle ilgili ayrıntıları Cointelegraph'a yaptığı açıklamada paylaştı.

Pundi X'in kendi modülünü, Verifone X990 adlı cihaza entegre ettiğini anlatan Gonzales, böylece geleneksel Mastercard ve Visa (kredi kartı ve banka kartı) ödemeleri ile kripto para ödemelerinin tek cihazda birleştiğini söyledi.

Chainzilla Panama'da, XPOS cihazı bayiliğinin yanı sıra satıcıların Bitcoin vb dijital paralarla yapılan ödemeleri yerel para birimi ya da sabit değerli kripto paralara (stablecoin) çevirmelerini sağlayacak araçları da piyasaya sürecek.

Yeni ödeme cihazlarının ilk teslimatı, iki hafta içinde Panama'ya ulaşacak. Chainzilla, cihazları Revolve Zirvesi'nde girişimcilere tanıtacak.

Türkiye'nin önde gelen kripto para alım satım platformlarından Koineks'in CEO'su Faruk Fatih Özer ise gelişmeyi, kripto paraların yalnızca bir yatırım aracı olarak kalmayacağının önemli bir işareti olarak yorumladı.

Özer, ilk zamanlarda kripto paraların yatırım aracı bile olamayacağını söyleyenler olduğunu hatırlattı ve ekledi:

"Bugün geldiğimiz noktada önüne konulan tüm engelleri bir bir aşan uluslararası kripto para piyasası 'ödeme aracı' sektörüne de girecektir. Geleneksel para piyasasının dışına çıkmak istemeyenlerin bu konuda tabuları olabilir. Fakat Pundi X ve Chainzilla'nın Panama'daki iş birliği de bize gösteriyor ki dijital paralarla alışveriş yapacağımız günler hiç de uzak değil."



Kaynak: DHA