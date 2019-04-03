Kripto Paralarda "AYI Piyasası" Sona Mı Eriyor?

Bir yılı aşkın süredir durağan seyreden kripto paralar, bir anda yükselişe geçti. Kripto paraların lokomotifi sayılan Bitcoin, 2018 Kasım ayından bu yana en yüksek değer seviyesini gördü. Hacimli bir artış gösteren Bitcoin, yatırımcıların da yönelmesiyle 5000 dolar seviyelerini görerek altcoinlerin değerlerinde de artışa neden oldu.

Bu yukarı yönlü hareketin ayı piyasasını sona mı erdirdiği merak konusu olurken, Intexcoin CEO'su ve Blockchain Teknolojileri Uzmanı Erdoğan Köse konu hakkında şu açıklamaları yaptı: "Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Bitcoin ilk defa 4200 dolarlık direnç seviyesini kırarak %20'nin üzerinde bir artış oranı yakaladı. Bu hem Bitcoin hem de altcoin yatırımcılarının yüzünü güldürdü diyebiliriz. Balinalar taşın altına elini koyarak gelecek için umut vadeden girişimlerde bulunuyor. Biz de bu olumlu hareketin devam etmesini umuyoruz. Kripto paraların lokomotifi olan Bitcoin'in artışı altcoinlere de olumlu yansıyor. Fakat ayı piyasasının bu hareketle tamamen sona erdiğini söylemek pek mümkün değil. Bundan sonra Bitcoin 5000 – 5500 dolar seviyelerinde tutunması gerekiyor. Bu yükseliş, uzun süredir yaşanan sert düşüşün ardından umut verici bir gelişme oldu. Intexcoin olarak biz de bu yönde hareketler bekliyoruz. Ben yatırımcılara Bitcoin'den ziyade altcoinlere yatırım yapmalarını öneriyorum. Bitcoin'in eskisi gibi olağanüstü bir yükseliş sağlaması için çok büyük yatırımlar gerekiyor. Daha önceki açıklamalarımda belirttiğim gibi 2019 yılı kripto paraları anlama ve tanıma yılı olacak. Bu yüzden de daha ayakları yere basan, stabil gelişmeler olacağını ön görüyorum."

Kripto paralardaki sürpriz yükseliş, yatırımcıların umudunu artırırken gelecek için yeşil ışık yakıyor.

Kaynak: Bültenler