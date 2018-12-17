Kripto Paraların ve Blockchain Teknolojisinin Geleceği Nasıl?

Kaynak: Wise.tv

BtcTürk Ceo'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.Kripto paraların ve blockchain teknolojisinin geleceği hakkında bir takım açıklamalarda bulunan Güneri, şunları söyledi: "Birçok kişi için aslında bitcoin ve blockchain farklı teknolojiler gibi değerlendiriyor. Ancak ben buna bazı noktalarda katılmak ile beraber, işin özünde Blockchain ile aslında çok iç içe olduğunu düşünüyorum. Çünkü blockchain teknolojisi aslında bitcoin'in altyapısı. Dolayısıyla ben, teknoloji hayatımızın bu kadar içindeyken gelecekte ihtiyaçlar doğrultusunda kripto paralarında yeni nesil bir finansal enstrüman olarak hayatımızda yer bulacağını düşüyorum."