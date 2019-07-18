18.07.2019 10:00
Haberler» Güncel» Haber

Kripto Vurgun

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.
John Stalberg'in yönetmenliğini yaptığı, Kurt Russell, Luke Hemsworth, Alexis Bledel, Cat Alter, Annale, Marsha Dietlein, Gabe Fazio, Rockie Frigerio ve Jeremie Harris'in rol aldığı "Kripto Vurgun" izleyici ile buluşacak.
Senaryosu Carlyle Eubankve David Frigerio'ya ait olan film gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
Oldukça karmaşık büyük bir yolsuzluk olayını odağına alan filmin konusu şöyle:
"Bir dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilen ajan Martin, içinde bulundukları zor koşullarda aile çiftliklerini güçlükle ayakta tutmaya çalışan babası Martin Sr. ve kardeşi Caleb'in yaşadığı memleketi New York'a gelir. Ancak Ajan Martin memleketine geldikten çok kısa süre sonra, büyük bir komplo ağını çözmeye başlar ve kendini bir şekilde New York'un tehlikeli yeraltı dünyasının içinde bulur." Kripto Vurgun
Kaynak: AA
Kurt Russell, Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:47   Tütüncü bürokratlarıyla sokağın nabzını tuttu
12:46   Sivas Kongresi'nin yapıldığı müzeye 400 bin ziyaretçi bekleniyor
12:46   Karapınar'da yangın
12:46   flaş
12:46   Kayseri'de kırpılan koyunların yünleri, çeyiz oluyor
12:45   Cinsel istismar mağdurunun annesi: Herkes kızıma kötü gözle bakıyordu
12:45   Anayasa Mahkemesinden fazla vergilendirmede hak ihlali kararı