Kripto Vurgun Filmi

Kripto Vurgun'da, genç bir ajanın kara para aklama çetesiyle mücadelesine odaklanıyor. Karmakarışık bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilen ajan, değişen ekonomik düzende aile çiftliklerini ayakta tutmaya çalışan babası ve abisinin yaşadığı memleketi New York’a gelir. Ajan kısa süre içerisinde kendini, gizemli bir sanat simsarının, kripto para meraklısından siber dedektife dönüşen bir adamın ve acımasız müşterilerinin ihaleleriyle ilgilenen yozlaşmış bir muhasebecinin içinde yer aldığı tehlikeli bir yeraltı dünyasında tuzağa düşmüş halde bulur. Yönetmen:
John Stalberg Jr.Senaryo:
Carlyle Eubank, David Frigerio, Jeff IngberOyuncular:
Cat Alter, Annalé, Alexis Bledel, Sean Cullen, Eric Davis, Jennifer Delora, Marsha Dietlein , Gabe Fazio, Rockie Frigerio, Jeremie Harris, Luke Hemsworth, Jill Hennessy
, Vincent Kartheiser
, Beau Knapp , Richard Lounello, Alexandra Mazzucchelli, Ron Menzel, Mareli Miniutti, Kevin Moccia, Wayne Pyle, Noel
Ramos, Malaya Rivera Drew, Michael J. Rothstein, Kurt Russell
, Joseph Siprut, Jason Thomas, Matthew Tompkins, Vinnie Velez, Zac Weinstein, Jermaine Wells, Steven Zebrak, Rosemary HowardFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
CyrptoYapımcı Firma:
Yale ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
105 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
28.06.2019Kripto Vurgun Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
New York
, Sinema