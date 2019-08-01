KRİPTOPARA – Bitcoin 10 bin doların üzerine yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarındaki karışık seyre rağmen Bitcoin son 24 saatte 10 bin 15 dolarla 10 bin doların üzerine yükseldi.

Kripto para birimlerine yönelik yapılan çeşitli öngörü ve açıklamalarla piyasada gözlenen dalgalı seyir, Bitcoin'in 10 bin dolar düzeyini görmesine rağmen devam etti. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.63 artışla 10 bin 15 dolara yükseldi ve 178 milyar 784 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.2'sini oluşturdu.

Bitcoin'deki toparlanmaya rağmen toplam 2,405 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.59 ve yüzde 2.23 ile Bitcoin dışında sırasıyla yalnızca Litecoin ve Binance Coin değer kazandı.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 79'u düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 9.05 ile 35'inci sıradaki Egretia öncülük etti.

Söz konusu karışık seyre paralel olarak piyasa hacmi 274 milyar 364 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 643 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.63

4.Litecoin yüzde 1.59

6.Binance Coin yüzde 2.23 yükselirken

2.Ethereum yüzde 1.25

3. Ripple yüzde 2.29

5.Bitcoin Cash yüzde 1.52

7.Tether yüzde 0.11

8.EOS yüzde 1.05

9.Bitcoin SV yüzde 3.71

10.Stellar yüzde 2.62 düştü.

Kaynak: DHA