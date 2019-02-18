Kriptopara – Bitcoin 3,923 Doları, Piyasa Hacmi 130 Milyar Doları Gördü

Kaynak: DHA

– Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen artış eğiliminin devam etmesiyle Bitcoin,TSİ 16: 56'da yüzde 5.02 artışla 3,923 dolar düzeyine kadar yükseldikten sonra akşam saatlerine doğru 3,848 dolar düzeyine döndü, piyasa hacmi de 130 milyar dolar düzeyine ulaştı.Çeşitli açıklamalar ve öngörülerin etkisiyle kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen artış, gün içinde kademeli olarak devam etti. Akşam saatlerine doğru görülen boğa piyasasına TSİ 17: 55'te yüzde 9.87 ile Ethereum öncülük etti.Toplam 2,070 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.30 artışla 3,855 dolara yükseldi ve 67 milyar 653 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52'sini oluşturdu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 14.94 ile en çok EOS yükselirken, en büyük 100'den de son 24 saatte yüzde 4.75, yüzde 0.48, yüzde 0.14 ve yüzde 0.13 ile sırasıyla yalnızca Aurora, Paxos Standard Coin, USD Coin ve TrueUSD düştü.Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 130 milyar 195 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 28 milyar 934 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;Bitcoin yüzde 6.30Ethereum yüzde 14.99Ripple yüzde 5.81EOS yüzde 14.96Litecoin yüzde 8.46Bitcoin Cash yüzde 11.69Tether yüzde 0.46,TRON yüzde 4.56,Stellar yüzde 5.59Binance Coin yüzde 4.77 yükseldi. - İstanbul