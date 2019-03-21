Kriptopara – Bitcoin 4,100 Doları Gördükten Sonra 4,083 Dolara Çekildi

Kaynak: DHA

– Kripto para birimleri piyasalarındaki yukarı yönlü eğilim devam ederken, Bitcoin 4,100 dolar düzeyini gördü.Kripto para birimleri piyasaları ve Bitcoin fiyatına ilişkin bir öngörü de ABD merkezli bilgisayar güvenliği yazılım şirketi McAfee'nin kurucusu, kripto savunucusu ve ABD başkan adayı John McAfee'den geldi. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda McAfee, Bitcoin'in tarihinin en büyük sınavından geçeceğini fakat Bitcoin destekçilerinin söz konusu teknolojiye olan inançlarını korumaları gerektiğini söyledi. Küresel güçlerin merkezsiz kripto para biriminin gücünü durduramayacağını belirten McAfee, kripto para birimleri piyasalarındaki fiyat manipülasyonuna da değindi. McAfee, yatırımcılara "rahatlamaları ve sabırlı olmaları" tavsiyesini verdi ve piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminde uzun vadede artış olacağına inandığını söyledi:"İnsanlar, güçlü oyuncuların Bitcoin fiyat manipülasyonu eylemlerinden şikayet ediyor. Bunu unutun. Dünyada Bitcoin'i uzun vadede durdurmaya yetecek bir güç yok. Sakin ve sabırlı olun."Gelişmelerin ardından Perşembe günü 4,100 dolar düzeyini gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.08 artışla 4,087 dolara yükseldi ve 71 milyar 949 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8'ini oluşturdu.Toplam 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.27 ve yüzde 1.52 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Stellar düşerken, en büyük 100'den de 85'i yükseldi ve yüzde 24.12 ile en çok 17'nci sıradaki Ontology değer kazandı.Genel artışa paralel olarak piyasa hacmi 141 milyar 709 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 32 milyar 403 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);1.Bitcoin yüzde 1.082.Ethereum yüzde 0.833.Ripple yüzde 0.854.Litecoin yüzde 1.005.EOS yüzde 0.516. Bitcoin Cash yüzde 1.429.Tether yüzde 0.2110.TRON yüzde 0.14 artarken7.Binance Coin yüzde 0.278.Stellar yüzde 1.52 düştü. - İstanbul