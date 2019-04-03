Kriptopara – Bitcoin 5 Bin Dolarda, Piyasa Hacmi 175 Milyar Doların Üzerinde

Kaynak: DHA

– Kripto para birimleri piyasasındaki boğa hareketinin etkisini sürdürmesiyle Bitcoin 5 bin dolar üzerinde işlem görürken, piyasa hacmi de 175 milyar dolar sınırını aştı.Toplam 2,146 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6,06 artışla 5,043 dolara yükseldi ve 88 milyar 867 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.2'sini oluşturdu.Bitcoin'de Kasım 2018'den bu yana ilk kez 5 bin dolar düzeyi görülmesi en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de etkili olurken, Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 43.88 artışla EOS'u geride bırakarak beşinci sıraya, Cardano da yüzde 17.76 artışla Stellar'ı geride bırakarak sekizinci sıraya yükseldi.En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 42.87, yüzde 7.66, yüzde 2.72, yüzde 0.63 ve yüzde 0.15 ile sırasıyla yalnızca Maximine Coin, Ravencoin, Waltonchain, TrueUSD ve Paxos Standard Token geriledi.Bitcoin'de yılın en yüksek düzeyinin görülmesini takiben piyasada etkili olan genel artış eğilimine paralel olarak piyasa hacmi 176 milyar 857 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 77 milyar 880 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;Bitcoin yüzde 6.06Etheruem yüzde 8.61Ripple yüzde 6.99Litecoin yüzde 24.14Bitcoin Cash yüzde 43.88EOS yüzde 12.77Binance Coin yüzde 1.87Cardano yüzde 17.76Stellar yüzde 7.36Tether yüzde 0.35 yükseldi. - İstanbul