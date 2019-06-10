Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,30 değer kaybederek 7 bin 500 doların altına indi

Japonya'daki G20 zirvesi'nde finansal liderlerin kripto para birimlerine ilişkin risklerin daha iyi incelenmesi ve gerekirse çok taraflı önlemler alınması kararının ardından piyasada etkili olan düşüşle Bitcoin 7 bin 500 doların altına indi. Düşüşün bir diğer sebebinin ise ABD ile Meksika arasındaki ek gümrük vergilerinin askıya alınması sebebiyle doların güçlenmesi olarak gösteriliyor.

G-20 ZİRVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR ETKİ ETTİ

Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde kripto para birimleri ve varlıklarına ilişkin yapılan açıklamalarla piyasada hafta sonu görülen düşüş devam etti. Bakanlar, Finansa İstikrar Kurulu'na (FSB) kripto para varlıklarının daha yakından takip edilmesi çağrısı yaptı. Zirvede "Kripto para varlıklar da dahil olmak üzere teknolojik gelişmeler finansal sisteme ve ekonomiye önemli katkılar sağlayabilir. Kripto para varlıkları şu an küresel finansal istikrara bir risk oluşturmasa da tüketici ve yatırımcıların korunması ile kara para aklama ve terörizm finansmanı gibi risklere karşı tedbirli olmalıyız" açıklaması yapıldı.

DÜŞÜŞTE DOLARIN GÜÇLENMESİNİN DE ETKİSİ VAR

Piyasada pazar günü görülen toplu satışın ardından en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde genel bir düşüş eğilimi görüldü. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Meksika arasında bir ticaret anlaşmasına varıldığını ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin "süresiz olarak askıya alındığını" duyurmasıyla doların güçlenmesi de kripto para piyasasında görülen düşüşte etkili oldu.

BİR GÜNDE YÜZDE 2,30 DEĞER KAYBETTİ

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.30 düşüşle 7 bin 735 dolara geriledi ve 137 milyar 313 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.6'sını oluşturdu.

EN YÜKSEK HACİMLİ 100 KRİPTO PARADAN 73'Ü DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Toplam 2 bin 225 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 6.13 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 73'ü düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 13.90 ile 70'inci sıradaki HyperCash öncülük etti.

KRİPTO PARA PİYASA HACMİ 246,7 MİLYAR DOLARA İNDİ

Söz konusu düşüşün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.4 düşüşle 246 milyar 742 milyon dolara indi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 61 milyar 967 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2,30

Ethereum yüzde 3,02

Ripple yüzde 4,47

Litecoin yüzde 0,20

Bitcoin Cash yüzde 1,93

EOS yüzde 1,93

Binance Coin yüzde 2,80

Bitcoin SV yüzde 6,13

Tether yüzde 0,18

Stellar yüzde 3,44 düştü.

Kaynak: DHA