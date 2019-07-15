KRİPTOPARA – Bitcoin düştü, piyasa hacmi 276 milyar dolar

– Kripto para birimleri piyasalarında ABD Temsilciler Meclisi'nin teknoloji şirketlerinin finansal hizmetler vermesini yasaklama hamlesiyle etkili olan genel düşüşe paralel olarak Bitcoin 10,500 dolar, piyasa hacmi de 300 milyar doların altına indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik yaptığı eleştirilerin ardından piyasada görülen dalgalanma, ABD Temsilciler Meclisi'nin teknoloji şirketlerine yönelik yeni yasa teklifinin ardından yerini düşüşe bıraktı.

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi, ABD'de teknoloji şirketlerinin finansal kurumlar olarak hizmet vermelerini ve piyasaya dijital para birimleri sürmelerini yasaklamayı öngören bir teklif taslağı sundu.

CNBC'de yer alan habere göre, Facebook'un kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan uygulaması Calibra'nın mecliste büyük tepki toplamasının ardından oluşturulan teklif taslağı, onaylanması durumunda kurallara uymayan şirketlere günlük 1 milyon dolar ceza verilmesini öngörüyor.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.57 düşüşle 10 bin 167 dolara geriledi ve 181 milyar 176 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.8'ini oluşturdu.

Söz konusu düşüş eğilimine paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 37.41, yüzde 0.95, yüzde 0.17, yüzde 0.11 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca Japan Content Token, Huobi Token, ABBC Coin, USD Coin, TrueUSD yükseldi. Piyasadaki düşüşe yüzde 34.03 ile 44'üncü sıradaki ICON öncülük etti. En büyük 10'dan da yüzde 21.99 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti.

Piyasadaki ayı hareketine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 33 milyar dolara denk gelen yüzde 11.9 düşüşle 276 milyar 392 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 86 milyar 251 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde9.57

Ethereum yüzde 17.47

Ripple yüzde 5.86

Litecoin yüzde 13.32

Bitcoin Cash yüzde 17.80

Binance Coin yüzde 9.93

Tether yüzde 0.35

EOS yüzde 10.37

Bitcoin SV yüzde 21.99

Stellar yüzde 11.63 düştü. (Grafik)

- İstanbul

Kaynak: DHA