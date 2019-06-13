Bitcoin yeniden 8 bin doların üzerinde

Kripto para birimleri kullanımının artışına işaret eden gelişmenin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,88 artışla 8 bin 133 dolara yükseldi ve 144 milyar 421 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55'ini oluşturdu.

EN YÜKSEK ARTIŞ AURORA'DA

Bitcoin'deki artışa paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 79'u yükselirken, yüzde 69,06 ile en yüksek artış Aurora'da görüldü.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde etkili olan artış eğiliminde de son 24 saatte yüzde 13,14 ile en çok Bitcoin SV yükseldi.

PİYASA HACMİ 262,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bitcoin'deki artış ve piyasa genelindeki yukarı yönlü eğilimin ardından piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1,94 artışla 262 milyar 455 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 65 milyar 62 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1,88,

Ethereum yüzde 4,54,

Ripple yüzde 2,73,

Bitcoin Cash yüzde 3,17,

EOS yüzde 3,38,

Binance Coin yüzde 6,92,

Bitcoin SV yüzde 13,14 ve

Stellar yüzde 2,35 yükselirken,

Litecoin yüzde 1,87 ve

Tether yüzde 0,39 düştü.

Kaynak: DHA