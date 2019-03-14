Kriptopara – En Büyük 10 Birimin Yarısı Düştü

Kaynak: DHA

– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki dalgalanma devam ederken, Tayland Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu ülkenin ilk ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) portalını onayladığını duyurdu.Bangkok Post'ta yer alan habere göre Tayland SEC yönetim kurulu üyelerini onayladığı söz konusu portalın ana işlevinin "ICO'ları görüntülemek, durum tespitleri yapmak, akıllı sözleşme kodlarını gözlemlemek ve MüşteriniTanı (Know Your Customer/ KYC) süreçlerini doğrulamak" olduğu belirtildi.Tayland SEC'nin resmi internet sitesinde söz konusu portalla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, komisyonun fintech departmanı direktörü Archari Suppiroj Bangkok Post'a verdiği röportajda, "Tayland'ın ilk resmi ICO portalı, Ticaret Bakanlığı gibi devlet kurumlarının resmi onayını bekliyor" dedi.Gelişmelerin ardından piyasada görülen dalgalı seyir sürerken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.06 düşüşle 3,908 dolara geriledi ve 68 milyar 732 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.1'ini oluşturdu.Toplam 16,256 adet piyasada işlem gören 2,106 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.06, yüzde 2.31, yüzde 5.12, yüzde 0.34 ve yüzde 2.33 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Bitcoin Cash, Stellar, Tether ve TRON yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 59'u geriledi ve etkili olan düşüş eğilimine yüzde 25.01 ile 70'inci sıradaki Revain öncülük etti.Piyasa hacmi dalgalanmalardan etkilenmedi ve 134 milyar 540 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 29 milyar 420 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);1.Bitcoin yüzde 0.062.Ethereum yüzde 0.224.Litecoin yüzde 1.015.EOS yüzde 1.258.Binance Coin yüzde 4.05 düşerken3.Ripple yüzde 1.066.Bitcoin Cash yüzde 2.317.Stellar yüzde 5.129.Tether yüzde 0.3410.TRON yüzde 2.43 arttı. - İstanbul