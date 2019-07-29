KRİPTOPARA – En büyük 100'den 51'i düştü

Kripto para birimleri piyasalarındaki karışık seyir, yeniden düşüş eğilimi görülebileceği endişeleriyle devam ederken, en yüksek hacimli 100 birimden 51'i düştü.

Toplam 2,391 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.44 artışla 9,575 dolardan işlem gördü ve 170 milyar 878 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.5'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte düşen 51 birimden yüzde 7.80 ile en çok 61'inci sıradaki Aurora değer kaybederken, yüzde 156.62 ile de en çok 59'uncu sıradaki UnlimitedIP yükseldi.

En yüksek hacimli 10'dan da son 24 saatte yüzde 1.61, yüzde 0.27 ve yüzde 1.78 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Tether ve EOS düştü.

Piyasadaki karışık seyre paralel olarak piyasa hacmi 264 milyar 898 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 311 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.44

2.Ethereum yüzde 0.47

3.Ripple yüzde 0.06

4.Litecoin yüzde 0.72

5.Bitcoin Cash yüzde 0.76

9.Bitcoin SV yüzde 0.66

10.Stellar yüzde 0.06 yükselirken

6.Binance Coin yüzde 1.61

7.Tether yüzde 0.27

8.EOS yüzde 1.78 düştü. (Grafik)

Kaynak: DHA