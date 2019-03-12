Kriptopara – En Büyük 100'den 89'u Arttı

Kaynak: DHA

– ABD merkezli risk sermayesi şirketi Cosimo Ventures ortaklarından Kyle Chapman'ın, Bitcoin'in olası bir "ekonomik duraklamayı" atlatabileceğini söylemesinin ardından, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 89'u yükseldi.AMB Crypto'nun haberine göre Chapman, dünya genelinde çeşitli uzman ve öncü kurumun, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak dünyayı olası bir ekonomik krizin beklediği yönündeki uyarıları anımsattı. Bu kapsamda, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in merkezsizleşmiş yapısı sayesinde söz konusu durağanlığı atlatabileceğinin altını çizen Chapman, buna karşılık aynı durumun piyasanın en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi Ethereum için geçerli olmayabileceği uyarısı yaptı.Toplam 2,103 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.33 artışla 3,911 dolara yükseldi ve 68 milyar 789 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.4'ünü oluşturdu.Piyasada görülen hafif artışın etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.33, yüzde 0.67, yüzde 2.18, yüzde 2.59, yüzde 4.63, yüzde 1.31 ve yüzde 0.58 artışla sırasıyla Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, Binance Coin, Stellar ve Tether yükseldi. En büyük 100'den de 89'u değer kazanırken, yüzde 139.62 ile en çok 33'üncü sıradaki Crypto.com Chain arttı.Genel artış eğiliminin TSİ 17: 48'de yeniden etkili olduğu piyasada etkili olmasıyla piyasa hacmi 134 milyar 43 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 31 milyar 777 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);1.Bitcoin yüzde 0.332.Ethereum yüzde 0.674.Litecoin yüzde 2.185.EOS yüzde 2.597.Binance Coin yüzde 4.639.Stellar yüzde 1.3110.TRON yüzde 0.58 artarken3.Ripple yüzde 0.336.Bitcoin Cash yüzde 0.438.Tether yüzde 0.34 düştü. (Grafik) - İstanbul