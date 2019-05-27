KRİPTOPARA HAFTALIK - Piyasalarda kurumsal gelişmeler

– Yeni haftaya artışlarla başlayan kripto para birimleri piyasalarında, yatırımcılar kurumsal gelişmeleri de yakından izliyor. SludgeFeed'in piyasalara ilişkin derlemesi, AT&T, Facebook gibi devlerin yanında, bazı kripto para piyasalarındaki gelişmeleri de yansıtıyor.

Grayscale Investment ETHE listelenmesi için onay aldı

ABD merkezli Digital Currency Group'a bağlı dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale Investment, Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ürününün tezgah üstü piyasalarda listelenmesi için ABD Finansal Sektör Düzenleyici Kurumu'ndan (Financial Industry Regulation Authority/FINRA) onay aldı. Açıklamaya göre, ETHE Grayscale'in Grayscale Bitcoin Trust ve Grayscale Ethereum Classic Trust'ın ardından piyasaya sürdüğü üçüncü ticareti yapılabilir yatırım ürünü olacak.

AT&T'den müşterilerine kripto parayla fatura ödeme hizmeti

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi AT&T, müşterilerine kripto para birimleriyle ödeme yapma imkanı sağlayacağını duyurdu. Facebook, Nike, Nordstrom, Home Depot ve Starbucks gibi şirketlerin kripto para ödemeleri hizmetinin ardından AT&T'nin de kripto para ödeme işlemcisi BitPay üzerinden müşterilerinin fatura ödemelerini kripto para birimleriyle yapabileceklerini duyurdu. Şirket açıklamasında AT&T'nin ödemeleri kripto para birimleri olarak saklamayacağını, bunun yerine BitPay'in ödeme alındıktan sonra ödenen kripto para miktarını yasal para birimine çevirerek şirkete göndereceği belirtildi.

Facebook "GlobalCoin'i 2020'de piyasaya sürecek" savı

Facebook'un piyasaya süreceği iddia edilen kripto para birimiyle ilgili aralarında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney ile Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin bulunduğu çeşitli kişi ve kurumla görüştüğü ileri sürülmüştü. BBC News'da yer alan habere göre, Facebook'un "GlobalCoin" adı verildiği öne sürülen kripto para birimini 2019'da test etmeye başlayacağı ve 2020 yılında da piyasaya sürmeyi planladığı belirtildi.

Binance platformda kredili işlemlerin başlayacağını duyurdu

Piyasanın önde gelen kripto para borsası Binance, platformda yakında kredili işlemlerin başlayacağını duyurdu. Binance'in "yanlışlıkla" Twitter'da paylaştığı ekran görüntülerinde platformda kredili işlemlerin başlayabileceğine ilişkin iddiaların oluşmasının ardından söz konusu savı onayladı.

Coinbase Dai stablecoini listelemeye başladı

San Francisco merkezli kripto para borsası Coinbase, Maker'a bağlı Dai stablecoinini platformda listelemeye başladığını duyurdu. Coinbase açıklamasına göre Android ve iOS uygulamalarında alım satımı yapılan Dai'nin ABD'de kullanıma açıldığı, yalnızca New York'taki kullanımı için yasal onay beklediği belirtildi.

Ethereum gizlilik çalışmalarını artırabilir

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, blockchain ekosisteminin tek eksiğinin gizlilik olduğunu söyledi. Geçen hafta paylaşılan bir blog yazısında Buterin, Ethereum blockchaindeki işlemlerin mevcut durumunu değerlendirdi ve kullanıcı gizliliğini korumak için alınabilecek önlemlere değindi.

Kaynak: DHA