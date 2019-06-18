KRİPTOPARA – Libra'nın ardından Bitcoin 9,150 dolara indi

– Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtmasının ardından piyasada oluşan dalgalanmanın etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.41 düşüşle 9,150 dolara geriledi.

Facebook'tan Salı günü yapılan açıklamada kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceği belirtilirken, Calibra'nın "Messenger ve Whatsapp'ta bağımsız bir uygulama" olarak yer alacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada Calibra'nın banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağını vurgularken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook veya herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altını çizdi. libra.org'da yayınlanan tanıtım yazısında (whitepaper), Libra'nın gözetiminden çeşitli şirketlerin katılımıyla İsviçre'de kurulan Libra Birliği'nin sorumlu olacağı ve üyelerin Libra blockchaini üzerinde veri işlenmesi için onaylayıcı node'a sahip olacağı belirtildi. Başlangıçta birliğin kurucu üyelerinden olan PayPal ve Mastercard'ın anlaşmalar ve çeşitli bilgileri düzenleme işlemleri için node operatörleri olarak hizmet vereceği vurgulandı. Yazıda, ilerleyen dönemde Libra'nın merkezi olarak bir birim yerine kripto para birimi olarak kullanılması için birliğin Libra blockchainini merkeziyetsizleştireceği öne sürüldü.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarında rekabetin artacağına ilişkin öngörülerle Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.41 düşüşle 9,150 dolara indi ve 162 milyar 558 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.4'ünü oluşturdu.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.37 ve yüzde 3.66 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Binance Coin yükseldi.

Toplam 2,238 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 84'ü değer kaybederken, piyasadaki düşüşe yüzde 26.99 ile 92'nci sıradaki Maximine Coin öncülük etti.

Gelişmelerin ardından 285 milyar doların altına inen piyasa hacmi, son 24 saatte 283 milyar 788 milyon dolara inerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 310 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.41

2.Ethereum yüzde 2.04

4.Litecoin yüzde 4.15

5.Bitcoin Cash yüzde 4.85

6.EOS yüzde 3.49

8.Bitcoin SV yüzde 1.92

9.Tether yüzde 0.51

10.Stellar yüzde 2.04 düşerken

3.Ripple yüzde 0.37

7.Binance Coin yüzde 3.66 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA