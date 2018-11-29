Kriptopara – Nasdaq Gelişmeleriyle Bitcoin Piyasa Hacmi 70 Milyar Doların Üzerinde

29 Kasım 2018 Perşembe 11:20



29 Kasım 2018 Perşembe 11:20

– Dünyanın en büyük ikinci borsası Nasdaq'ın 2019'un ilk çeyreğinde Bitcoin vadeli işlemleri piyasaya süreceği haberlerinin ardından kripto para birimleri piyasalarında görülen artış eğilimi sürerken Bitcoin piyasa değer 70 milyar doların üzerine çıktı.ABD merkezli yatırım yönetimi şirketi VanEck ortaklığıyla Nasdaq, 2019'un ilk çeyreğinde, "regüle edilen kripto 2.0 vadeli işlemler tipi kontratlar" dahil olmak üzere çeşitli Bitcoin vadeli işlemleri piyasaya süreceğini duyurdu. VanEck Dijital Varlık Stratejisi Direktörü Gabor Gurbacs, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Nasdaq ve VanEck ortaklığının "Bitcoin vadeli işlemleri gibi şeffaf, regüle edilen ve gözlemlenen dijital varlık ürünlerini" piyasaya süreceğini duyurdu.Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.16'lık bir artışla 4,198 dolara yükseldi ve 73 milyar 45 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.5'ini oluşturdu.Toplam 15,276 adet piyasada işlem gören 2,076 adte kripto para biriminin oluşturduğu piyasnaın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.76 ile yalnızca EOS gerilerken, yüzde 8.23 ile ise en çok Cardano yükseldi.En yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki artış eğilimine yüzde 55.09 ile 71'inci sıradaki Bitcoin Private öncülük ederken, son 24 saatte yüzde 8.14, yüzde 4.19, yüzde 4.18, yüzde 2.25, yüzde 2.08, yüzde 0.89, yüzde 0.76, yüzde 0.61, yüzde 0.47, yüzde 0.42, yüzde 0.39, ve yüzde 0.38 ile sırasıyla QuarkChain, Ravencoin, MobileGo, Tezos, MOAC, USD Coin, EOS, Dai, NEM, TrueUSD, Bitcoin Diamond ve Paxos Standard Coin düştü.En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen artışın etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 4.6'lık bir artışla 136 milyar 511 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 19 milyar 95 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):1.Bitcoin yüzde 4.162.Ripple yüzde 1.753.Ethereum yüzde 3.044.Bitcoin Cash yüzde 0.705.Stellar yüzde 5.417.Litecoin yüzde 5.598.Tether yüzde 0.619.Bitcoin SV yüzde 7.3910. Cardano yüzde 8.23 artarken6.EOS yüzde 0.76 düştü. - İstanbul