Kriptopara – Piyasa Artışta, Bitcoin 4 Bin Doların Üzerinde

Kaynak: DHA

– En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in 4 bin dolar düzeyini görmesini yorumlayan yatırımcılar, Bitcoin'in "3,693 dolar olan yıllık açılış düzeyinin üzerinde işlem gördüğü sürece" ayı piyasasının yeniden görülmesinin olası olmadığını söylüyor.Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin fiyatındaki istikrarlı artışın ardından Cumartesi günü görülen yükseliş, piyasada işlem gören diğer kripto para birimleri ve piyasa hacmi üzerinde de etkili oldu. En büyük 100 kripto para biriminin 80'i yükseldi.Kripto para birimi yatırımcısı DonAlt CCN'e verdiği röportajda, Bitcoin'de görülen hafif artışın yanında piyasada işlem gören diğer kripto para birimlerinde de değer artışı olmasının, piyasaya giren sermaye girişinin düşük olduğuna işaret ettiğini belirtti ve Bitcoin'in yeniden düşüş eğilimine girmemesi için 4,600 dolar düzeyine yükselmesi gerektiğini söyledi.Bir diğer kripto para yatırımcısı Trader Mayne de, "Bunu uzun bir süredir söylüyorum, eğer Bitcoin yıl açılış düzeyi olan 3,693 dolar düzeyinin üzerinde hareket ederse, ayı piyasası hareketleri için endişelenmeye gerek yok. Bu doğrultuda, Bitcoin'in 4,100 dolar düzeyini görebileceğini de düşünüyorum" dedi.Yatırımcıların açıklamalarının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.45 artışla 4,062 dolara yükseldi ve 71 milyar 466 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.6'sını oluşturdu.Toplam 16,308 adet piyasada işlem gören 2,112 adet kripto para birimimin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 80'i yükselirken, söz konusu artışa yüzde 22.94 ile 35'inci sıradaki Holo öncülük etti.Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 141 milyar 183 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 34 milyar 823 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;Bitcoin yüzde 3.45Ethereum yüzde 6.74Ripple yüzde 2.68Litecoin yüzde 8.09EOS yüzde 5.63Bitcoin Cash yüzde 16.20Binance Coin yüzde 2.11Stellar yüzde 3.77Tether yüzde 0.36TRON yüzde 4.29 arttı. - İstanbul