Kriptopara – Piyasa Hacmi 135 Milyar Dolara Yaklaştı

Kaynak: DHA

– Kripto para birimleri piyasaları ve blockchain teknolojisine ilişkin yapılan çeşitli açıklamalar devam ederken, piyasa hacmi 135 milyar dolar düzeyine yaklaştı. Belçika merkezli elektronik fon transferi hizmeti veren Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) Asya Pasifik Direktörü Lisa O'Connor, CNBC'ye verdiği röportajda, SWIFT'ın dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) kullanımını değerlendirdiğini belirtti. Söz konusu teknolojinin "her problemin çözümü olmadığını" söyleyen O'Connor, şu değerlendirmeyi yaptı:"Şu an bazı çeşitli iş alanlarında DLT kullanımı değerlendiriliyor. DLT veya blockchainin bütün problemlerin çözümü olduğunu düşünmüyoruz. Önce problemin ne olduğunu kavrayıp, söz konusu soruna uygun bir teknolojik çözüm üretmek istiyoruz."O'Connor'ın açıklamaları, piyasada Salı günü görülen artış eğilimini etkilemezken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.94 artışla 3,914 dolara yükseldi ve 68 milyar 840 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.3'ünü oluşturdu.Toplam 2,104 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen artışa yüzde 6.40 ile Binance Coin öncülük etti. En büyük 100'den de son 24 saatte yüzde 14, yüzde 13.16, yüzde 5.45, yüzde 3.29, yüzde 2.72, yüzde 0.25 ve yüzde 0.16 ile sırasıyla yalnızca Theta, ABBC Coin, Digitex Futures, Golem, Project Pai, Cryptonex ve Maker düştü, yüzde 60.24 ile de en çok 31'inci sıradaki Crypto.com Chain yükseldi.Piyasadaki artışa paralel olarak yukarı yönlü seyrini koruyan piyasa hacmi 134 milyar 199 milyon dolar oldu ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 193 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;Bitcoin yüzde 0.94 Ethereum yüzde 1.26Ripple yüzde 0.65Litecoin yüzde 5.38EOS yüzde 3.39Bitcoin Cash yüzde 0.39Binance Coin yüzde 6.40Tether yüzde 0.05Stellar yüzde 5.72TRON yüzde 1.71 arttı. - İstanbul