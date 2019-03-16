Kriptopara – Piyasa Hacmi 140 Milyar, Bitcoin 4 Bin Dolarda

Kaynak: DHA

– ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) yetkilisinin kripto para birimleri piyasalarına ilişkin olumlu öngörülerine paralel olarak en yüksek hacimli 10 kripto para yükselirken, piyasa hacmi 140 milyar dolar düzeyinde hareket ediyor.SEC dijital varlıklar ve geliştirme baş danışmanı Valeri Szczepanik, kripto para birimleri piyasalarında yaklaşık bir yıldır etkili olan düşüş eğiliminin sonuna yaklaşıldığını ve "kripto para baharının" etkili olmaya başlayacağını söyledi.ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen teknoloji konferansı South by South West'te konuşan Szczepanik, kripto para birimleri piyasalarında artış eğilimi görüldüğünde yasa yapıcıların bunu yakından izleyeceğini söyledi:"Eğer havada kripto para baharı kokusunu alırsak, yasa yapıcılar da diğerleriyle birlikte harekete geçecektir. Kripto para baharının yaklaştığına inanıyorum."Gelişmelerin ardından 71 milyar 2 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.20 artışla 4,036 dolardan işlem gördü ve piyasanın yüzde 50.8'ini oluşturdu.Toplam 2,112 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 11.49 ile en çok Bitcoin Cash yükselirken, en büyük 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 41'i geriledi ve yüzde 23.16 ile en çok değer kaybı 21'inci sıradaki Crypto.com Chain'de görüldü.Piyasadaki yukarı yönlü eğilimin ardından piyasa hacmi 140 milyar 82 milyon dolarda hareket ederken, 24 saatlik işlem hacmi de 33 milyar 969 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;Bitcoin yüzde 2.20Ethereum yüzde 4.27Ripple yüzde 1.13Litecoin yüzde 4.62EOS yüzde 2.31Bitcoin Cash yüzde 11.49Binance Coin yüzde 3.93Stellar yüzde 1.67Tether yüzde 0.45TRON yüzde 2.25 arttı. - İstanbul