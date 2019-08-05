KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 310 milyar dolara yaklaştı

Küresel ticari gerilimlerdeki artışa paralel olarak yuanın dolar karşısında rekor düzeylerde değer yitirmesinin ardından, güvenli liman arayışında olan yatırımcıların kripto para birimlerine yönelmesiyle, piyasa hacmi 310 milyar dolar düzeyine yaklaştı.

Kripto para birimlerine yönelik çeşitli üst düzey açıklamalar ve Facebook'un kripto para birimi Libra'nın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde şüpheyle karşılanmasının ardından piyasada görülen düşüş eğilimi, yuanın dolar karşısında 7 dolar düzeylerinde işlem görmeye başlamasıyla yerini artışa bıraktı.

Piyasadaki toparlanma kapsamında, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9.66 artışla 11 bin 736 dolara yükseldi. Son altı ayda yüzde 230 değer kazanan Bitcoin, 209 milyar 597 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,420 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 75 biriminden son 24 saatte yüzde 31.30 ile en çok 67'nci sıradaki Ren değer kazandı.

Piyasadaki olumlu görünüme paralel olarak piyasa hacmi 309 milyar 935 milyon dolarla 310 milyar dolar düzeyine yaklaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 66 milyar 174 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 9.66

Ethereum yüzde 6.39

Ripple yüzde 2.95

Litecoin yüzde 9.43

Bitcoin Cash yüzde 5.40

Binance Coin yüzde 2.31

EOS yüzde 4.84

Tether yüzde 0.89

Bitcoin SV yüzde 5.32

Stellar yüzde 2.09 yükseldi. (Grafik)



Kaynak: DHA