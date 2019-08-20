KRİPTOPARA – Piyasada düşüşle hacim 275 milyar dolarda

Küresel ticari gerilimlerin yeniden yükselmesine paralel olarak kripto para birimi piyasalarında görülen olumlu eğilimin yerini düşüşe bırakmasıyla piyasa hacmi 275 milyar 813 milyon dolarla 275 milyar dolar düzeyinin üzerinde tutunuyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in iki ülke arasında bir ticaret anlaşması oluşturulması için Pekin yönetiminin Hong Kong bütünlüğü ve yasalarına saygı göstermesinin bir şart olduğu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'e Hong Kong protestocularının konuşma özgürlüğünü koruma çağrısı yaptı.

Söz konusu açıklamaların ardından ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin yükselmesiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.49 düşüşle 10 bin 657 dolara geriledi ve 190 milyar 625 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,457 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 82'si düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 13.13 ile 47'nci sıradaki Egretia öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 3.83 ile en çok Litecoin değer kaybetti.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 275 milyar 813 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 47 milyar 895 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.49

Ethereum yüzde 2.06

Ripple yüzde 3.07

Bitcoin Cash yüzde 2.28

Litecoin yüzde 3.83

Binance Coin yüzde 2.29

Tether yüzde 0.01

EOS yüzde 2.94

Bitcoin SV yüzde 2.10

Monero yüzde 1.28 düştü. (Grafik)

Kaynak: DHA