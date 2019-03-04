Kriptopara – Yaptırım Haberleriyle Piyasa Hacmi 130 Milyar Doların Altına İndi, Bitcoin 3,761...

Kaynak: DHA

– Kripto para birimleri piyasalarının daha iyi yönetilmesi ve gözetilmesi için sunulan yaptırım taslağının ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 3,800 doların altına inerek 3,761 dolardan işlem görürken piyasa hacmi de 130 milyar dolar düzeyinin altına geriledi.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama faaliyetleriyle mücadele edilmesi için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), dijital varlık hizmet sağlayıcılarının gözetilmesi için oluşturulan Interpretive Note yasasının son revizyonlarını yaptığını duyurdu. FATF, bütün üyelerine kripto para birimleri sahiplerinin yasa yapıcılara kimlik bilgilerinin sunulması ve söz konusu hizmet sağlayıcılarının lisans alımı gibi belirlenen kurallara uyarak kripto para birimlerinin kara para aklama eylemlerinde ve terörizm finansmanda kullanılamalarının önüne geçilmesi için çağrı yaptı. FATF, söz konusu revizyona ilişkin değerlendirme ve yorumları 8 Nisan'a kadar kabul edeceğini ve konuya ilişkin son toplantının Haziran ayında yapılacağını da ekledi.Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.59 düşüşle 3,761 dolara geriledi ve 66 milyar 29 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde52.5'ini oluşturdu.Toplam 2,098 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.45 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 8.19 ile en çok EOS değer kaybetti. En büyük 100'den de 74'ü geriledi ve yüzde 12.10 ile en çok 42'nci sıradaki Theta düştü.Piyasa hacmi 130 milyar doların altına inerek 126 milyar 167 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 25 milyar 808 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);1.Bitcoin yüzde 2.592.Ethereum yüzde 5.593.Ripple yüzde 2.974.EOS yüzde 8.195.Litecoin yüzde 5.256.Bitcoin Cash yüzde 5.628.Binance Coin yüzde 2.059.Stellar yüzde 0.6310.TRON yüzde 5.66 düşerken7.Tether yüzde 0.45 arttı. - İstanbul