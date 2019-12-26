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Kris Jenner 2 yaşındaki torununa 2 katlı oyun evi hediye etti! Sosyal medyada isyan etmeyen kalmadı

Dünyanın en genç milyarderleri arasında olan Kyli Jenner'ın 2 yaşındaki kızına anneannesi Kris Jenner iki katlı oyun evi hediye etti. Bunu gören sosyal medya kullanıcıları ise isyan etti.

26.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:12

22 yaşında kozmetik imparatorluğu kuran ve milyarderler listesine genç yaşta giren Kylie Jenner, şu anda en gözde isimlerden. Jenner'ın rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızı Stormi ise bu tahtın tek varisi. Sahip olduğu imkanlar nedeniyle dünyanın en şanslı çocuklarından biri olan Stormi'ye en büyük Noel hediyesi, büyükannesi Kris Jenner'dan geldi.

İKİ KATLI OYUN EVİ HEDİYE ETTİ

Kris Jenner, torununa gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi hediye etti. Oyun evinin içinde klimasından mobilyalarına mutfak ve balkon una kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Kris ve Kylie Jenner, oyun evini Stormi'ye göstermeden önce içinde tanıtım turu attıkları videoyu sosyal medyada paylaştı. Kylie Jenner, Stormi'nin yaşındayken kendisinin de böyle bir oyun evinin olduğunu anlattı.

İSYAN ETMEYEN KALMADI

Stormi'nin iki yaşında hayallerindeki eve kavuşması sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi.İşte Stormi'nin evine gelen komik yorumlar;

Kris Jenner 2 yaşındaki torununa 2 katlı oyun evi hediye etti! Sosyal medyada isyan etmeyen kalmadı

Kylie Jenner, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
KARAMANLI AHMET: Demetcigim sıra sende bekliyoruz :)
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FASAFİSO: Çağ değişti artık zenginin malı züürtün parmaklarını yoruyor
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İZMİR-35: AMANNNN ONLARDAKİ PARA İÇİN UCUZ BİR HEDİYE BİLE SAYILABİLİR OKADARDA AHIM ŞAHIM BİŞE DEĞİL ÜNLÜLERİN ÇOLUK ÇOCUĞUNA GİYDİRDİĞİ KIYAFET FİYATLARIYLA NELER ALINIR NELER BU EVDE BİŞEYMİ
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YORUM: bize ne
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İÇ SES: Zengin veletlerinin ilişki kurması gereken çağa geldiklerinde nasıl ''SONuçlandırdıklarını'' gayet iyi biliyoruz.
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KÜBRA: HERKES NE KADAR KISKANÇ. . BENİMDE MADDİ DURUMUM ÖYLE OLSA BENDE YAPARDIM. . NE VAR BUNDA. HERKES EVLADINA HERŞEYİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTER
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YORGUN DEMOKRAT: Gelecekte çocuğu mutsuz etmeyi garanti etmişler. (3. yaş gününde ne yapacaksınız, gökdelen mi alacaksınız?)
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JEAN RENO: Bizde ona konteyner diolar
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