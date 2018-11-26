Kritik Bir Gün Olabilir

Bugün ne yapılabilir ' Haftanın ilk gününde Ay hassas Yengeç burcunda ilerlerken halkı ilgilendiren konularda endişeler gündeme gelebilir. Bugün aynı zamanda yabancılarla ilgili konular, uluslararası bağlamı olabilecek durumlar hakkında gelişmeler de olabilir. Beklenmedik haberler şaşırtıcı olabilir. Planlarımızda, kararlarda daha esnek olmaya bakalım. Nelerden kaçınmalı ' Akşam saatlerinde karşı karşıya gelen Ay ve Pluton duygusal alanda, ailevi konularda daha yorucu olabilir. Olaylara daha esnek bakmaya çalışmalıyız. Riskli durumlara da dikkat edelim. Yan yana gelen Güneş- Jüpiter
ise kişisel bir konuda önümüzü açabilecek imkanlara işaret etmekte.
Jüpiter
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:50