Kritik gollerin adamı Skrtel, yine ağları havalandırdı

Süper Ligin 8. haftasında 90+2. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Martin Skrtel, 9. haftada da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti.

LİGDE LİDERLİĞİ GETİRDİ

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 87. dakikada oyuna giren Slovak oyuncu, 90. dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi. Yıldız oyuncu son olarak, takımının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon kalesini de havalandırarak, kritik gollerin adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.