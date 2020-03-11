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Kritik korona virüs toplantısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla saat 13.30'da toplanacak.

11.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:10
Kritik korona virüs toplantısı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla saat 13.30'da toplanacak.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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