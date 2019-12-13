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Kritik maça deplasman engeli

Bursa Süper Amatör Ligde fırtınalar estiren lider Mustafakemalpaşaspor'un taraftarına deplasman engeli geldi.

13.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:55Kritik maça deplasman engeli
Süper Amatör Ligde fırtınalar estiren lider Mustafakemalpaşaspor'un taraftarına deplasman engeli geldi. Gerekçe ise güvenlik olarak açıklandı.

Bursa Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulübünün pazar günü Doğu Gücü ile oynayacağı karşılaşmaya güvenlik zafiyeti olabileceği gerekçesiyle misafir taraftarların alınmayacağı bildirildi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen yasak kararına 2. lig takımlarından İnegölspor ile Amedspor maçının sebep olduğu öğrenilirken, Mustafakemalpaşaspor Belediye taraftarı ise duruma tepki gösterdi. Güvenlik gerekçesiyle misafir takımın taraftarına kapalı olan 9. hafta karşılaşması saat 15: 00'da İnegöl Kurtuluş Sahasında oynanacak. - BURSA

İnegöl, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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