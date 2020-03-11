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Kritik toplantı sürüyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:56
Kritik toplantı sürüyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da bulunuyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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