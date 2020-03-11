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Kritik toplantının ardından flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca, "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor.

11.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:30
Kritik toplantının ardından flaş açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca, "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor. Maske fiyatları bakanlığın öz iznine tabi olacak" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Kültür etkinlikleri Nisan sonuna ertelenebilir" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm tedbirleri aldık. Bakanlık olarak arz talep dengesinde maske ve sıhhi malzemelerde piyasada aşırı fiyat artışı oldu, ihracatta da artış oldu. Öncelik halkın sağlığı. Önceliğimiz vatandaşın ulaşması. Bu konuda 2 bin 193 firmamızı denetime aldık."16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar fuarları ertelemeyi kararlaştırdık."
(İHA)

Kaynak: İHA

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