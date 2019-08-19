Kriz döneminde şirketlerin kârını arttıran güç: "pr"

Bunun için firmaların krizle mücadele yolunda PR faaliyetlerine devam etmeleri ve yaşanan krizi tanıtım yoluyla avantaja dönüştürmelerini gerekiyor. Firmaların büyük çoğunluğu krizlerde tasarruf amacıyla tanıtım bütçesini kısma yöntemini seçiyor. Ancak, bubütçenin kısılmasıyla satışlar düşüyor, stoklar yükseliyor. Rakiplerin tanıtıma devam etmesi durumunda firmanın pazar payı düşüyor. Gerek kriz dönemlerinde, gerekse normal dönemlerde firmaların PR'ı bir harcama olarak değil, bir yatırım olarak değerlendirmeleri gerekiyor.

Tüketiciler ile kurulacak sıkı bağlar ve bunun sonucu elde edilen müşteri sadakati, özellikle de kriz dönemlerinde markaya avantaj sağlar. Güçlü marka, kriz dönemlerinde doğru pazarlama stratejileri ile krizi fırsata çevirebilme yetisine sahip olandır.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİP PAZAR PAYINI BÜYÜTMEK MÜMKÜN

NİŞ PR Ajans Başkanı, Marka ve İletişim Uzmanı Nesrin Gündüz: "PR'ın sağladığı pek çok avantaja rağmen gelişmiş ülkelerin tersine, ülkemizde son dönemlere kadar tanıtım harcamalarına ayrılan payın çok az olduğu görülüyor. Ancak, bu kalemdeki yatırımların GSMH'dan aldığı pay ne kadar fazlaysa, ülkelerin gelişmişlik düzeyi de aynı oranda artıyor.Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı dönemlerinde firmalarımız ilk önce tanıtım bütçesini kısıyor. Yapılan araştırmalar, kriz dönemlerinde tanıtım yapan firmaların, kriz dönemlerinde tanıtım yatırımlarını kısan firmalara oranla daha çok büyüdüklerine dikkat çekiyor. Yani kriz dönemlerinde PR için ayrılan bütçe, uzun dönemde firmalara bu değerin çok daha üstünde bir katma değer sağlıyor.

Krizi aşmanın yolu PR, reklam ve pazarlama çalışmalarına hız vermekten geçiyor. Örneklemek gerekirse daha önce 2001 krizinde; Kriz döneminde logosunu yenileyerek yeni ürünlerle pazar payını 6 puan artırarak yüzde 20'ye, daha sonra da yüzde 36'ya ulaştıran, 2001 yılı net satışlarını yüzde 89 arttıran Petrol şirketi; sabun markalarının TV reklamları içindeki payını yüzde 17'den yüzde 50'ye çıkararak pazar payını yüzde 9,8'den 2002?de yüzde 15,7'ye çıkaran sabun markası;Kriz döneminde güven, sadakat, dostluk mesajları veren ve kriz öncesi 3.750 olan günlük yeni müşteri sayısını kriz sonrasında 4.800'e yükselten banka ekonomik krizi fırsata dönüştürmeyi başarabilmiş firmalardan sadece birkaç tanesi.

Bu örnekler krizde PR ve reklam faaliyetlerini arttıran firmaların satış, müşteri sayısı, pazar payı v.b. konularda sağladığı avantajları açıkça ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.