Kriz Dönemlerinde Aile Şirketlerine Koruyucu Kalkan: "Kurumsal Güven"

Programın onur konuğu; kurumsal yönetişim duayeni Prof. Dr. David R. Beatty: "Meslek hayatım boyunca 50'ye yakın şirketin yönetim kurulunda, başkanlık da dahilolmak üzere aldığım görevler neticesinde edindiğim deneyimlere dayanarak söyleyebilirim ki: Yönetim Kurullarının etkinliği ve şirket için değer yaratabilmesi için en önemli bileşen iyi bir yönetim kurulu başkanıdır."21 Kasım 18, İstanbul. Kâr amacı gütmeyen, kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel düzeyde yönetişim kalitesini artırmayı hedefleyen Argüden Yönetişim Akademisi ve IFC ülkemiz özel sektörü ve iş dünyasında sürdürülebilirliği hedefleyen sertifika programı ile önemli bir girişimde bulunuyor. 21 – 22 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan programa, ülkemiz iş dünyasının geleceğinde etkin rolü olan aile şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ve tepe yöneticileri katılıyor.

Program dahilinde; Toronto Üniversitesi Rotman School of Management "Officer of the Most Excellent Order of the British Empire" ödülü ve International Corporate Governance Network (ICGN) tarafından verilen "Ömür Boyu Başarı" ödülünün bu seneki sahibi; 40'a yakın şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ek olarak 9 ayrı halka açık şirkette de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan; aynı zamanda IFC'nin de Yönetişim alanında Danışma Kurulu (PISAK) üyesi olan Prof. David R. Beatty onur konuğu olarak söz alacak ve geleceğin yöneticilerine "etkin bir yönetim kurulu başkanı olmak" için değerli ipuçları verecek.

İki gün boyunca sürecek olan programda, IFC'nin dünya genelinde bu konuda eğitimler veren Uzmanı Alexey K. Volynets'in; "stratejik karar alma süreçlerinin zaman içerisindeki dönüşümü, yüksek niteliklere sahip profesyonellerin tercih ettiği şirket olmak, iş risklerinin yönetiminde iç denetim, etkin bir yönetim kurulu oluşturmak ve aile şirketlerinde kurumsal yönetişim" gibi başlıklar altında düzenleyeceği oturumlar yanı sıra, Kurumsal Yönetişim konusunda dünyada tanınan ve ülkemizde lider isimlerinden; Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden, ARGE Danışmanlık ortaklarından Dr. Erkin Erimez ile Argüden Yönetişim Akademisi danışmanı Müjde Çetin de Kurumsal Yönetişim Sürecinin dinamikleri hakkında bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.

Düzenlenecek sertifika programının önemi ve Argüden Yönetişim Akademisi'nin amacı hakkında konuşan Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Metin Çakmakçı; "Akademi'nin tek bir amacı var, o da toplumsal faaliyetlerin yapılanmasına; yani özel sektör, sivil toplum ve kamu kuruluşlarına; sürdürülebilir başarının mutlak gerekliliği olan kurumsal güven inşasının nasıl oluşturulabileceğini anlatmak ve bu konuda harekete geçmelerini sağlamak. Daha önce hem sivil toplum örgütlerine hem de kamu kuruluşlarına yönelik bu programa benzer sertifika programları düzenledik. Şimdi de ülkemizin önde gelen aile şirketleri odağıyla özel sektörle buluşuyoruz. Programın tamamının üzerinde duracağı ana fikir; dönem, dönem, çeşitli dalgalanmalar yaşayan küresel ve yerel ekonomilerde yaşanan krizlere karşı güçlü ve sürdürülebilir bir bağışıklık mekanizması veya koruma kalkanı olabilecek tek bileşenin "Kurumsal Yönetişim" olduğudur." dedi.

Kurumsal Yönetişim sürecinin ülkemiz için taşıdığı önem hakkında görüşlerini ileten Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu ve IFC Yönetişim Grubu Danışma Kurulu Üyesi Dr. Yılmaz Argüden ise şunları söyledi: "Son dönemde ülkemiz gelecek vizyonundan bahsedilirken sıklıkla duyduğumuz bir ifade var; "global oyuncu olmak".Bu hedefe ulaşmak için farkında olmamız gereken mesele; böyle bir sonuç almak için dünya genelinde faaliyet gösteren ilk 500 şirket içerisinde daha fazla Türk şirketinin var olmasının şart olduğudur. Ülkemiz aile şirketlerinin böylesine iddialı bir hedef belirleyebilmeleri için ise mutlak suretle oluşturmaları gereken değer; tüm paydaşlar nezdinde sürdürülebilir güven inşasıdır. Bu güven inşasının yolu etkin ve iyi çalışan bir Yönetim Kurulu yapısı oluşturmaktan geçer. Bunu sağlamanın tek yolu ise Kurumsal Yönetişimdir."