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Kriz merkezi aracılığı ile toruna süs balığı sürprizi

Mersin'de korona virüs tedbirle kapsamında dışarıya çıkamayan dede, kriz merkezi aracılığı ile uzun süredir göremediği 22 aylık torununa süs balığı sürprizi yaptı.

16.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:30
Kriz merkezi aracılığı ile toruna süs balığı sürprizi
Mersin 'de korona virüs tedbirle kapsamında dışarıya çıkamayan dede, kriz merkezi aracılığı ile uzun süredir göremediği 22 aylık torununa süs balığı sürprizi yaptı.

Korona virüs dolayısıyla kurulan ve virüs tedbirleri kapsamında sağlık paketinden gıdaya, yemekten dezenfeksiyon işlemlerine kadar birçok talebi yerine getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi, gülümseten talepleri de karşılayarak sürpriz mutluluklar yaşanmasına vesile oluyor.

Mersin'de ikamet eden ve 65 yaş üstü olduğu için dışarıya çıkıp torununu göremeyen Mehmet Ateş, kriz merkezini arayarak, torunu Laden için süs balığı talebinde bulundu. Bu süreçte torununun da dışarı çıkamadığı için evde canının sıkıldığını belirten ve mutlu olması için ekiplerden süs balığı götürmelerini rica eden Mehmet Dedenin talebi hızla yerine getirildi.

Minik Laden'in mutluluğu gözlerinden okundu

Dedenin torunu için süs balığı isteğini hemen yerine getirmek üzere harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, süs balıklarını minik Laden'e götürerek aileye sürpriz yaptı. Ekipler, lepistes cinsi süs balıklarını Mehmet Ateş'in gelini Feray Ateş'e teslim etti.

Minik Laden ve annesi Feray Ateş ekipleri mutlulukla karşılarken, 22 aylık Laden'in sürpriz hediye karşısında mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Feray Ateş de ekiplere teşekkür etti.

"Bize bugünlerde çok güzel bir sürpriz oldu"

Mehmet Dede'nin gelini Feray Ateş, kızının balıkları çok sevdiğini belirterek, kayın babasının bu zor günlerde böyle düşünceli davranarak kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Ateş, "Dedemiz dün kriz merkezini arayarak bir balık istemiş. Kızım balıkları çok seviyor. Kendisi almak istiyordu. Fakat böyle bir sürece girdiğimiz için kendisi de 65 yaş üstü olduğu için dışarı çıkamadı, alamadı. Kızım da küçük olduğu için dışarı çıkamıyor. Çok düşünceli bir davranış olmuş. Sizlere de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de çıkıp almadık, dedemiz de alamadı. Bize bugünlerde çok güzel bir sürpriz oldu. Kızım da çok beğendi. Emeğiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: kızım dizisi, Mehmet Ateş, Mersin, Güncel
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