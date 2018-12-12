Kriz Zamanlarında Herkes İçin Egˆitim" Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet
Oruç, "Kriz Zamanlarında Herkes için Egˆitim" projesine ilişkin, "Biz bu projeleri sadece Suriyeli çocuklarımız için yapmıyoruz. Yaptığımız okullar, herhangi bir din, dil, mezhep ayrımı yapılmadan tüm çocukların hizmetine sunulacak." dedi. Kayseri
'de bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Oruç, projenin AB
'nin sağladığı mali imkanı çerçevesinde özellikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun yaşadığı 19 ilde yürütüldüğünü söyledi.
Eğitim çağında 1 milyon 100 bin Suriyeli öğrenci bulunduğunu anlatan Oruç, yapılacak proje altyapı çalışmalarıyla bu çocukların eğitim sürecine dahil edileceğini belirtti.
Projenin toplam maliyetinin 475 milyon avro olduğunu ifade eden Oruç, şunları kaydetti:
"Toplamda 220 okul inşa edeceğiz, bunların 60'ı prefabrik, 160'ı betonarme. Yapılacak okullarla ek 150 bin öğrenci kapasitesi oluşturulacak. Eğitim yapılarında özellikle mültecilerin gelişiyle oluşan baskıyı azaltmayı hedefliyoruz. Yapacağımız dersliklerle eğitime erişimi kolaylaştıracağız. Öte yandan eğitim ortamlarındaki fiziki kalite artırılacak. Okullarda kütüphane, çok amaçlı salonlar, spor alanları, laboratuvarlar bulunacak. Ayrıca yapılacak okullar sığınak yönetmeliği, engelli yönetmeliği, afet risklerinden korunma gibi tedbirleri de içinde bulunduracak. Proje, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda mültecilere yönelik yapılmış en büyük eğitim altyapısı projesi. Biz bu projeleri sadece Suriyeli çocuklarımız için yapmıyoruz. Bu okullar, herhangi bir din, dil, mezhep ayrımı yapılmadan tüm çocukların hizmetine sunulacak. Çünkü eğitim hakkı Anayasamız tarafından teminat altına alınmış bir hak, ayrıca uluslararası sözleşmelerde de bu hak korunuyor."
Oruç, 19 ilde çalışmaların sürdüğünü, 2019 yılı sonuna kadar betonarme okulları bitirerek hizmete açmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Kayseri'de proje kapsamında 1'i prefabrik 6 okul yapıldığı, 5 betonarme okulun ihale sürecinin devam ettiği bildirildi.
milli eğitim bakanlığı
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:42