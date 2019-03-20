Krizi Fırsata Çevirdiler! Kiralık Kaleciler Saatte 50 TL Kazanıyor

Birçok kişi geçim derdinden dolayı ek iş yapıyor. Günlük sabit işinin yanında ekstra para kazanmak isteyenler mesai saatlerine uygun ek işler seçiyor. Ek iş sektöründe de her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Şimdilerde ek işte moda ise kalecilik.

MAÇ BAŞI ORTALAMA 50 TL ALIYORLAR

Show Haber'in aktardığına göre, artık kiralanan halı sahaların kaleleri kiralanan kalecilere emanet. İnternet üzerinden ilanlar veren kiralık kalecilere bu aralar yoğun talep geliyor. Üstelik bu kaleciler kolay kolay gol yemiyor. Bu kaleciler normal işlerinin yanında bu işi ek olarak yapıyor. Kiralık kaleciler maç başı ortalama 50 TL'ye oynuyor.

MESAFE TANIMIYORLAR

İstanbul'un her semtine maça giden kaleciler hizmette sınır tanımıyor. Hangi mesafede olursa olsun maça giden kaleciler özel olarak düzenlenen turnuva maçlarına bile çağrılıyor.