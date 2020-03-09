Krizsavar Muğlaspor
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotları yapıp 2 hafta önce Osmaniyespor maçında santradan sonra 1 dakika hareketsiz durarak protesto gerçekleştirdiği, henüz geçen hafta yönetimden 3 ismin istifa ettiği Muğlaspor, tüm sıkıntılara rağmen adını...
09.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:06
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotları yapıp 2 hafta önce Osmaniyespor maçında santradan sonra 1 dakika hareketsiz durarak protesto gerçekleştirdiği, henüz geçen hafta yönetimden 3 ismin istifa ettiği Muğlaspor, tüm sıkıntılara rağmen adını Play-Off'a yazdırdı. Ligde en yakın rakiplerinden Nevşehir Belediyespor'u da evinde 2-0 yenen yeşil-beyazlı ekip, 41 puanla Play-Off hattını yakaladı. Muğlaspor, sezonun ikinci yarısında çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alıp yalnız 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Krizsavar Muğlaspor
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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