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Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?

Dünyada hızla yayılan ve binlerce kişinin hayatına kaybetmesine neden olan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Yaşanan gelişme sonrası kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu sorusu sorulurken MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması geldi. Peki, okullar tatil mi?

11.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:31
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?

Ülkemizde koronavirüs vakası görülmesi sonrası kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi gibi sorular soruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı ve vatandaşların merak ettiği sorular yanıt buldu.

KRONAVİRÜS NEDENİYLE OKULLAR TATİL OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs hakkında yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Koca, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini açıkladı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Etiketler : Ziya Selçuk, Koronavirüs, MEB, Gündem, Sağlık, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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Yorumlar (17)
ATAKAN KAYALAR:Tatil için ölen gerzeklerin bukadar çok olduğu bir ülkede bilim sanat konuşmak beyhudedir gidecem bu ilkel toplumun içinden
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ZZZ:okullar tatil olsun diyoruz ama bu okullar da okuyan çocukları ne yapıcaz Allah muhafaza virüs bulaşıcı !!!
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GAYE ERBAŞ:bence de olmalı yani herkes hasta zaten çok riskli şuan şu durum.
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COVİD-19:olmalı kesinlikle ara verilmeliii
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SENAVESEKKKK:yapın lütfennnnn yoksa koronlancazz
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OKANÇELİK:ortada böyle bir durum var direk kapatsınlar bence yoksa olan millete olucak
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YANDIKKK:kapatılsın acilen zaten okullarda pek hijyenik sayılmaz
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ZEYNEP AKDERE:yani böyle bir virüs varken tamamen durması lazım eğitimin şakası yok
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DURGUNS:hiç düşünmemeliler bence ciddi bir durum söz konusu
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SILA DOĞU:inşallah yaparlar ciddi birşey bu yani kaç insan öldü
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