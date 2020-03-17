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Kronik hastaların sağlık raporları ikinci duyuruya kadar geçerli

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.

17.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:32
Kronik hastaların sağlık raporları ikinci duyuruya kadar geçerli

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Yeniden reçete düzenlemelerine gerek kalmayacak. Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

'SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK'

Bakan Selçuk, böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağını belirterek, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelini de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını bildirdi. Vatandaşları, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyaran Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yurtdışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat, iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Sağlık

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