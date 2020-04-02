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Kronik hastaların süresi dolan raporları ve reçeteleri geçerli sayılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

02.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:18
Kronik hastaların süresi dolan raporları ve reçeteleri geçerli sayılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Selçuk, Ekonomi
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