Kronik hastaların süresi dolan raporları ve reçeteleri geçerli sayılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.
02.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:18
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com