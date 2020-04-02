Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu olan hastaların ilaç temini hakkında

Bakan Selçuk; "Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında sona eren sağlık raporları geçerli olacak"

02.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:35
Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu olan hastaların ilaç temini hakkında

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, "Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.

Yeniden Reçete Düzenlemelerine Gerek Kalmayacak

Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İlaç ve Tıbbi malzeme bedelini SGK karşılayacak

Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını yineledi.

Daha önce bir duyuruyla, kronik hastaların mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı açıklanmıştı.

Yeni düzenlemeyle, 1 Ocak ve 1 Mart tarihleri arasında raporları sona eren kronik hastalar da herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. Daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilebilecek.

"31 Mart'ta sona eren Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldık"

Özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasını 31 Mart'a kadar geçici süreyle askıya almıştık. Bu kapsamda, bu uygulamamızın geçerliğini de ikinci bir duyuruya kadar uzattık." açıklamasını yaptı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ziya Selçuk, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu olan hastaların ilaç temini hakkında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Haberler
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon’a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı Haberler
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı
Atatürk Havalimanı’nın apronu tekrar uçaklarla doldu Haberler
Atatürk Havalimanı'nın apronu tekrar uçaklarla doldu
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Haberler
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı Haberler
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:06: Çubuk'ta ev yangını - Haber 10:04: Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor - Haber 10:04: Kahramanmaraş'ta ayakkabı hırsızı 3 kişi yakalandı - Haber 10:03: Rosatom, 3D ile suni solunum cihazlarına oksijen maskesi üretecek - Haber 10:03: Başkan Özcan'dan Perşembe Pazarı'nda sıkı denetim - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:31: Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu - Haber 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı - Haber 08:44: Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı - Haber 08:26: ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız - Haber 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber