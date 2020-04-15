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Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi

Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi Tunceli'de kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, iki haftalık tedavi ile hastalığı yenerek bugün taburcu edildi Tunceli'de Korona virüs tedavisi gören kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70...

15.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:53
Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi
Tunceli 'de kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, iki haftalık tedavi ile hastalığı yenerek bugün taburcu edildi
TUNCELİ - Tunceli'de Korona virüs tedavisi gören kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, hastalığı yenerek bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korona virüsle mücadele sürerken güzel haberler geliyor. Korona virüs teşhisi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, hastalığını yapılan tedavilerle yenmeyi başardı. Hastanede tedavisinin ardından yapılan testleri negatife dönen Demirci, bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.Kendisi de alkışlara eşlik eden Demirci, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Kentte hastalığa yakalanan 7 kişiden 4'ünün daha önce taburcu edildiği, şuanda 2 hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Vali Tuncay Sonel'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Şu ana kadar Tunceli'de 7 pozitif vakamızdan iyileşen 4 hastamız geçen hafta taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci, amcamız taburcu oldu şükür.Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimize teşekkürler"dedi. Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Demirci, Tunceli, Sağlık
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