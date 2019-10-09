Kronoloji Filmi

Kronoloji Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Hakan ile Nihal, dışarıdan bakılınca mutlu bir evliliğe sahip oldukları görülen bir çiftir. Ancak Nihal'in ansızın ortadan kaybolması, çiftin ilişkilerinin de düşünüldüğü kadar sorunsuz olmadığını ortaya çıkarır. Polis ile birlikte karısını aramaya çalışan Hakan, bu süreçte ilişkileri ile ilgili gerçeklerle yüzleşmeye başlar.Ali AydınAli AydınBirkan Sokullu, Cemre Ebuzziya, Tansu Biçer, Serkan Keskin, Esra Kızıldoğan, Beran Soysal, Cüneyt Yalaz, Ozan Çelik, Ahmet Kaynak, Cihat SüvarioğluGerilimKronolojiYeni Sinemacılar2019TürkiyeTürkçe117 dk.Yeni Sinemacılar01.01.2070