Kronoloji Filmi

Hakan ile Nihal, dışarıdan bakılınca mutlu bir evliliğe sahip oldukları görülen bir çiftir. Ancak Nihal'in ansızın ortadan kaybolması, çiftin ilişkilerinin de düşünüldüğü kadar sorunsuz olmadığını ortaya çıkarır. Polis ile birlikte karısını aramaya çalışan Hakan, bu süreçte ilişkileri ile ilgili gerçeklerle yüzleşmeye başlar.Yönetmen:
Ali AydınSenaryo:
Ali AydınOyuncular:
Birkan Sokullu, Cemre Ebuzziya, Tansu Biçer, Serkan Keskin, Esra Kızıldoğan, Beran Soysal, Cüneyt Yalaz, Ozan Çelik, Ahmet Kaynak, Cihat SüvarioğluFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
KronolojiYapımcı Firma:
Yeni SinemacılarYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
117 dk.Dağıtıcı Firma:
Yeni SinemacılarVizyon Tarihi:
01.01.2070 Kronoloji Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.