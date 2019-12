Kros Milli Takımı Portekiz'e gitti

26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı, Portekiz 'e gitti.Şampiyona, 8 Aralık Pazar günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilecek. Büyükler, 23 ve 20 yaş altı kategorilerinde yarışların koşulacağı şampiyonada, Türkiye'yi 23 sporcu temsil edecek.Milli takım kadrosunda, organizasyon tarihinde büyük kadınlarda 3 şampiyonluk elde eden tek isim olan Yasemin Can'ın yanı sıra erkeklerde 2015 şampiyonu Ali Kaya ve 2016 şampiyonu Aras Kaya da yer alıyor.Türkiye Kros Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor:Büyük kadınlar: Meryem Akdağ, Esma Aydemir, Yasemin Can, Remziye Erman23 yaş altı kadınlar: Bahar Atalay, Damla Çelik, Sümeyye Erol, Betül Gülengül20 yaş altı kadınlar: Ayşe Ecer, Sıla Ergün, Elif Şura Özdemir, Hatice YıldırımBüyük erkekler: Sezgin Ataç, Ali Kaya, Aras Kaya, Ramazan Özdemir23 yaş altı erkekler: Ahmet Alkanoğlu, Hüseyin Can, Kenan Sarı20 yaş altı erkekler: Ayetullah Aslanhan, Muhammed Can Çatal, Tarık Demir, Ahmet Mutlu