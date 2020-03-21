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Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem

Fenerbahçeli Max Kruse, Alman basınına yaptığı açıklamada, "10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Şu anda Almanya'ya dönemem. Almanya'ya gidersem, tekrar Türkiye'ye dönemem çünkü 17 Nisan'a kadar tüm Avrupa ülkelerine giriş yasağı var" ifadelerini kullandı.

21.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:37

Fenerbahçe 'nin Alman yıldızı Max Kruse, koronavirüs hakkında ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle çalışmalarına evinden devam ettiğini belirten Kruse, "Kulüp katı kurallar koydu. Önlemler alındı. 10 gün boyunca İstanbul 'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Şu anda Almanya'ya dönemem. Almanya'ya gidersem, tekrar Türkiye'ye dönemem çünkü 17 Nisan'a kadar tüm Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Bu yüzden önce burada kalıyorum ve mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" dedi.

BU SEZON 7 GOL ATTI, 7 ASİST YAPTI

Süper Lig'de sarı-lacivertli forma ile 20 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 7 de asistlik performansıyla takımına katkı verdi.

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Kruse’den koronavirüs açıklaması: Almanya’ya gidersem Türkiye’ye dönemem

Kaynak: İHA

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Max Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Etiketler : Fenerbahçe, İstanbul, Spor

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